O rendimento real dos portugueses registou no primeiro trimestre deste ano uma queda, ainda que ligeira, apesar de já incorporar alguns apoios do Estado, revelam dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O período em apreço ficou também marcado por um recuo para 5,9% na taxa de poupança dos agregados familiares – rendimento disponível que não é utilizado em consumo final –, menos 0,6 pontos face ao último trimestre do ano passado.









Ver comentários