Renováveis abasteceram 59% do consumo de eletricidade em Portugal

A produção renovável abasteceu 59% do consumo de eletricidade em Portugal nos primeiros 10 meses do ano, repartida pela hidroelétrica com 25%, eólica com 24%, biomassa com 6% e fotovoltaica com 4%, foi ontem anunciado.









Segundo dados da REN, a produção não renovável abasteceu 31% do consumo, repartida por gás natural (29%) e carvão (2%), enquanto os restantes 10% foram abastecidos por importação.

No período já decorrido do ano, o índice de produtibilidade hidroelétrica registou 1,09 (média histórica igual a 1) e o de produtibilidade eólica 0,9709 (média histórica igual a 1).









Leia também Consumo de gás natural sobe 57% em abril em termos homólogos Os dados da REN indicam que o consumo de energia elétrica recuou 0,9% em outubro face ao mesmo mês de 2020, mas que, corrigindo os efeitos de temperatura e número de dias úteis, houve uma subida de 0,3%.

De janeiro a outubro, o consumo de energia elétrica cresceu 1,5% face ao mesmo período de 2020, ou 2,2% em dados corrigidos dos efeitos de temperatura e dias úteis.





Em relação ao mesmo período de 2019, o consumo de eletricidade registou uma quebra de 1,9%.