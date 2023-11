A produção de energia renovável tem batido recordes nos últimos dias, com os valores a superarem as necessidades durante 149 horas, entre 31 de outubro e 6 de novembro, segundo a REN. Ainda não há contas para 2023, mas, o ano passado, as energias renováveis geraram poupanças anuais médias na fatura da eletricidade de até 1600 euros nos consumidores domésticos.









A conclusão consta de um estudo da Deloitte para a Associação Portuguesa de Energias Renováveis (Apren), apresentado esta terça-feira. O estudo avaliou o impacto da eletricidade de origem renovável (água, sol e vento) na fatura dos consumidores, no sistema elétrico e na economia nacional, entre 2018 e 2022.

No período em análise, “verificou-se uma maior incorporação renovável, mesmo com os anos de seca como o de 2022”, lê-se no documento disponível na página oficial da Apren, ano em que o peso das renováveis no total da produção de eletricidade aproximou-se dos 62%.









Na fatura dos consumidores, isto traduziu-se em poupanças entre os 800 euros e os 1600 euros, e entre os 6400 e 160 mil euros na fatura das empresas.

Relativamente ao PIB, a análise conclui que a contribuição da energia renovável “cifrou-se numa média anual de aproximadamente 3,9 mil milhões de euros no período de 2018 a 2022”, estimando o mesmo estudo que, em 2030, “a contribuição direta e indireta da produção de eletricidade de origem renovável totalize cerca de 17,2 mil milhões de euros”.