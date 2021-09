Reprivatização da Efacec deve estar concluída antes do final do ano diz Pedro Siza Vieira

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, disse na noite de terça-feira que espera que o processo de reprivatização da Efacec esteja concluído antes do final do ano.

"Nós temos o objetivo de concluir a privatização da Efacec antes do final do ano", afirmou Pedro Siza Vieira, em entrevista no programa Tudo é Economia, da RTP3.

O governante revelou-se "muito satisfeito" por haver duas empresas portuguesas interessadas na Efacec, explicando que lhe poderão dar "enquadramento de gestão, apoio de capitalização e transformá-la para participar no futuro do país".