A 31 de dezembro de 2021, as reservas da Segurança Social dariam para pagar ano e meio de pensões, segundo a Conta Geral do Estado do ano passado, divulgada ontem. “O valor da carteira de títulos do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social ascende a 23 180,2 milhões de euros, representando 18,15 meses da despesa paga com pensões do Sistema Previdencial em 2021”, lê-se no documento.









