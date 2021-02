Os restaurantes portugueses registaram, em 2020, um prejuízo efetivo de mais de 900 milhões de euros. A quebra na faturação rondou os 2500 milhões de euros e as ajudas do Estado, no layoff simplificado e noutros programas de apoio, cifraram-se, segundo o Ministério da Economia, nos 1600 milhões de euros.