"Resultados são bons": Pedro Nuno Santos após aprovação da reestruturação da TAP

Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturaas e Habitação congratolou-se com a aprovação, pela Comissão Europaeia do plano de restruturação da TAP, ocorrida esta terça-feira. Na reação à decisão disse que "felizmente, os nossos argumentos foram bem recebidos"."Os resultados são bons", defendeu o governante, passando depois a explicar o porquê de "a TAP ser uma das maiores empresas nacionais". "è um dos maiores exportadores nacionais, exportou três mil milhões de euros no último ano. Cerca de mil milhões são exportações líquidas", sustentou.Mais nenhuma companhia em Portugal vai buscar passageiros para os distribuir pela Europa. Sem este plano o Hub passava a ser Madrid, passava a ser Paris. Portugal não se pode dar ao luxo de perder a TAP, como já perdeu a Cimpor ou a PT. Em boa-hora a Comissão Europeia entendeu os argumentos do Governo e aprovou o plano de restruturação", explicitou.O ministro enumerou ainda as medidas, contantes no plano de restruturação que já foram tomadas ainda antes da aprovação do mesmo, como a redução de aviões e as rescisões na empresa.Pedro Nuno Santos disse que a Comissão Europeia autorizou que a frota da TAP possa chegar aos 99 aviões até ao fim do plano de reestruturação, o que mostra que não vai ser "TAPzinha".

