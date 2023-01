Retenção na fonte vai ser revista para garantir que trabalhadores não são penalizados

As tabelas de retenção na fonte no primeiro semestre serão revistas para garantir que os trabalhadores aumentados não serão penalizados por estes aumentos, anunciou esta quarta-feira o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais após uma reunião com a Fesap.

"Aquilo que vimos aqui nesta reunião foi um caso específico que diz respeito aos assistentes operacionais e aos assistentes técnicos", disse Nuno Santos Félix aos jornalistas após uma reunião com a Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap) e que contou com o ministro das Finanças, Fernando Medina.

O governante assinalou que estes casos se encontram numa "proximidade de posições" nas tabelas de retenção em que "um aumento do rendimento pode corresponder a um aumento da retenção".