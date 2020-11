Rever Orçamento ou recorrer ao Tribunal Constitucional são duas opções para caso do Novo Banco

O ministro das Finanças admitiu esta sexta-feira que o Governo está a "estudar diferentes alternativas para mostra que Portugal cumpre" o contrato de venda do Novo Banco. "Há diferentes alternativas. Poderá passar por rever o orçamento e ver em que medida se pode enquadrar", disse João Leão em entrevista à RTP.O governante explicou também que a medida do BE aprovada com o apoio do PSD – e que trava a injeção de 476 milhões no banco em 2021 – "viola a lei de enquadramento orçamental e a constituição", não excluindo por isso um recurso ao Tribunal Constitucional. "A norma não é legal, estamos a estudar as alternativas com razoabilidade e tranquilidade."Já o Presidente da República vai esperar pelo envio da versão final do Orçamento e só então analisará os riscos de inconstitucionalidade associados à proposta do BE – votada por PSD, PCP, Chega e Joacine Katar Moreira – que trava novas injeções de verbas no Novo Banco."É uma matéria que eu só irei analisar no quadro do Orçamento", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, evitando entrar na discussão sobre a tensão gerada no Parlamento. "[O OE] vai ter uma redação final que há de chegar a Belém. Aí analisarei o conteúdo, que este ano é ainda de maior risco do que noutros." Marcelo não tem dúvidas de que "será certamente um orçamento mais longo e pormenorizado do que noutros anos", deixando em aberto a hipótese de avaliar a constitucionalidade do travão ao Novo Banco.Segundo informação recolhida pelo, o Presidente entende que este é o tempo do Governo e do Banco de Portugal, cabendo a ambos o papel de tranquilizar mercados, reguladores europeus e Comissão Europeia sobre cumprimento do contrato de venda. E tanto o Ministério das Finanças como o Banco de Portugal se têm desdobrado em contactos quer a nível institucional, quer a nível legal.O presidente-executivo do Novo Banco considera que a anulação da transferência de 476 milhões de euros do Fundo de Resolução para o banco foi um "percalço"."O percalço que aconteceu no Parlamento é um percalço que naturalmente terá de ser analisado com profundidade, o que faremos", disse António Ramalho, em Braga. "O Novo Banco é o banco mais escrutinado de Portugal", frisou.