Um empréstimo para a compra de casa indexado à Euribor a seis meses (o indexante mais utilizado no crédito à habitação) revisto em novembro vai contar com um agravamento significativo, tendo em conta que em maio o indexante ainda estava negativo. Num crédito de 150 mil euros, a 30 anos, com um ‘spread’ (margem do banco) de 1%, o aumento atinge 186 euros face a maio último.









Ver comentários