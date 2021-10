Revolta de Norte a Sul contra aumento do preço dos combustíveis

O Governo vai anunciar esta sexta-feiraum conjunto de medidas para os particulares e empresas, de modo a minorar o efeito das sucessivas subidas do combustível. Segundo apurou o CM, até esta quinta-feira à noite, as Finanças ainda estavam a ultimar o desenho das várias medidas a revelar.No entanto, uma delas, segundo apurou o CM, é a atribuição de um subsídio ao gasóleo utilizado pelos transportadores de passageiros, muito à semelhança do mecanismo que é utilizado pelos transportadores de mercadorias no ‘gasóleo verde’.