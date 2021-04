Revolut contrata 1.000 pessoas para vendas sendo 100 na Península Ibérica

A Revolut vai contratar 1.000 pessoas para a área das vendas, dos quais 100 pessoas na Península Ibérica, reforçando também as equipas em Portugal, anunciou hoje a empresa de serviços financeiros digitais ('fintech').

A plataforma financeira, usada por mais de 15 milhões de pessoas a nível global e com mais de "500 mil clientes em Portugal", anunciou que vai "criar centenas de novos postos de trabalho, esperando contratar dezenas também a partir" do mercado português, refere a Revolut, em comunicado.

"A 'fintech' está a montar uma equipa de força de vendas e quer contratar, globalmente, cerca de 1.000 profissionais para esta área", acrescenta.

"O número de vagas ocupadas em cada país dependerá do número de candidatos, estando os reforços previstos, além de Portugal, em países como Polónia, Lituânia, França, Reino Unido e Estados Unidos da América", aponta.

Para a estrutura da Península Ibérica, liderada por Matthew Davis, diretor global de vendas da Revolut, "está prevista a criação de quase 100 postos de trabalho nesta área".

A Revolut iniciou a mudança para uma política de trabalho flexível - que durante a pandemia tem funcionado como programa piloto - e que "permitirá aos colaboradores decidir", junto dos seus diretores, "quantas vezes desejam frequentar os escritórios ou trabalhar a partir de casa".

"Queremos que seja mais fácil para as empresas gerir negócios globais e queremos ajudá-las ao oferecer um conjunto de produtos financeiros acessíveis, que incluem câmbio a taxas líderes de mercado, gestão de despesas e pagamentos com cartão", afirmou Matthew Davis, citado no comunicado.

"Queremos chegar a milhões de empreendedores na Europa e nos Estados Unidos. Para isso, estamos à procura de cerca de 1.000 candidatos, que tenham pelo menos seis meses de experiência em vendas B2B, bom inglês e francês, alemão ou espanhol", explicou Matthew Acton Davis.

Adicionalmente, a Revolut está a contratar para várias funções, de forma totalmente remota, no mercado português.

"Além das novas vagas disponíveis para a área de vendas, a Revolut está ainda à procura de talento nacional e estrangeiro para ocupar 70 funções a partir de Portugal, em equipas como crime financeiro, análise de dados, operações, engenharia de 'back end' e 'front end, learning & development, copywriting', recrutamento, suporte & apoio ao cliente", entre outros.