Ricardo Salgado acusado de crimes de corrupção e branqueamento em novo processo do universo BES

Ricardo Salgado está acusado de crimes de branqueamento de capitais e corrupção num novo processo associado ao universo do Grupo Espírito Santo/Banco Espírito Santo (BES/GES).

Segundo o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), O Ministério Público já deduziu acusação do caso contra oito arguidos, sendo que quatro são pessoas relacionadas com as entidades financeiras do BES, um pertence à área de gestão de fortunas, dois são advogados e outro é uma sociedade de advogados. De acordo com o DCIAP, estão em causa crimes de corrupção ativa com prejuízo do comércio internacional, branqueamento, corrupção passiva no sector privado e falsificação de documento.

Os crimes em causa ocorreram entre 2011/2012 e prolongaram-se até 2014. As vantagens decorrentes da prática dos crimes investigados totalizaram, segundo o Ministério Público, mais de 12 milhões de euros.