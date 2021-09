O ex-presidente do BES, Ricardo Salgado, acusa o antigo contabilista do Grupo Espírito Santo (GES), Francisco Machado da Cruz, de se querer “safar a todo o custo” do processo-crime.A defesa do ex-banqueiro arrasa o contabilista no extenso requerimento de abertura de instrução do caso BES. “Tentou sacudir a água do capote para cima do arguido [Ricardo Salgado], com o objetivo de se tentar livrar das suas responsabilidades.