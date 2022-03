Ricardo Salgado vive atualmente com 1200 euros mensais da pensão de 20 mil que está arrestada. Conta com o apoio da filha, que vive na Suíça, mas para o coletivo de juízes "não perdeu qualidade de vida" face à anterior situação, antes do colapso do BES. Menos de 24 horas depois de ter sido condenado a seis anos de prisão efetiva, já entregou o passaporte ao tribunal.