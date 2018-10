Ex-banqueiro esteve uma hora no DCIAP mas decidiu não responder a questões.

Ricardo Salgado esteve esta terça-feira no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), em Lisboa, para ser interrogado no processo EDP, mas remeteu-se ao silêncio, recusando explicar os pagamentos ao ex-ministro da Economia Manuel Pinho.



Pinho terá recebido do Grupo Espírito Santo ...