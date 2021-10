Ricardo Salgado declarou ao Fisco os 8,5 milhões de euros que recebeu, em 2011, de José Guilherme, construtor civil da Amadora, como rendimentos de trabalho independente oriundos de Angola.Salgado entregou nas Finanças, em 2012, três declarações de substituição do IRS de 2011: no último desses documentos, o banqueiro declarou o dinheiro recebido do empresário da Amadora como um “Ato Isolado”.