Na contestação à falência culposa do BES, José Maria Ricciardi acusa o primo de fraude nas contas da ESI e de atos danosos no BES.

José Maria Ricciardi faz duas acusações graves ao primo Ricardo Salgado na contestação que apresentou no processo de liquidação do BES, que corre no Tribunal do Comércio de Lisboa. Ricciardi acusa Salgado de ter cometido uma alegada fraude nas contas da Espírito Santo International (ESI), cuja dívida ...