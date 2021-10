Ricciardi quer criar banco novo para recuperar nome da família Espírito Santo

José Maria Ricciardi promete trabalhar para criar um banco novo que sirva para regenerar o nome da família Espírito Santo. "O melhor nome da banca portuguesa foi destruído", referiu em entrevista exclusiva ao jornal Público.Na mesma entrevista, Ricciardi revela que o conceito será diferente dos bancos clássicos. "Terá de ser pequeno, pelo menos no início, virado para o mundo digital", disse.O ex-administrador do Banco Espírito Santo defendeu ainda que o Novo Banco devia ter ficado na esfera do Estado até ser saneado.