Mais um estudo que confirma a desigualdade fiscal em Portugal. Trabalhando dados das liquidações de IRS fornecidos pela Autoridade Tributária (AT), o Gabinete de Estudos do Ministério das Finanças (GPEARI) confirma que “a receita do IRS provém maioritariamente dos 20% mais ricos (decis 9 que corresponde a um rendimento anual médio de 24 248 euros e 10, a que corresponde um rendimento médio anual bruto de 49 147 euros), representando 81,1% da totalidade do imposto”.









