O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 2,5% no primeiro trimestre face ao mesmo período do ano passado e 1,6% em cadeia, segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgada na sexta-feira. A economia nacional cresceu acima da média nos países do euro.



A estimativa do INE supera a de vários economistas, que apontavam para um crescimento homólogo da economia portuguesa de janeiro a março entre 1% a 2,3%.









