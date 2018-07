Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Risco de nova crise económica até 2023

Probabilidade de Portugal entrar em recessão num período de cinco anos é de 55%.

Por Salomé Pinto | 09:22

Ao longo dos próximos cinco anos, ou seja, até 2023, os portugueses poderão ter que apertar novamente o cinto, revela o relatório do Conselho das Finanças Públicas, publicado esta quarta-feira.



Apesar de os resultados macroeconómicos e orçamentais terem melhorado, "persistem ainda riscos muito significativos", adverte o organismo liderado por Teodora Cardoso. Recorde-se que o Governo de António Costa quer cortar o défice para 0,7% do PIB este ano. E para 2019, comprometeu-se a reduzi-lo ainda mais, para 0,2%: ou seja, contas praticamente equilibradas. Mas parece não ser suficiente para evitar uma futura crise.



Olhando para a história económica do País desde 1977, e considerando 40 anos de registos até 2017, "a probabilidade de Portugal entrar em recessão a cada cinco anos é de 55%", revela o documento, ou seja, mais facilmente Portugal entra em crise do que um cidadão ganha dinheiro numa raspadinha.



Os peritos estimam que cada recessão custa 3,1% do PIB, e para recuperar a posição inicial, a economia demora o mesmo número de trimestres que esteve a contrair. A última crise, de 2008, é uma exceção. Demorou mais tempo a sarar as feridas porque o corte também foi mais profundo: só durante este ano é expectável que o País recupere o PIB pré-crise.



O relatório avisa ainda que se Portugal crescer menos do que o esperado - 2,3% segundo o Governo e 2,2% para a Comissão Europeia - "será mais difícil atingir o equilíbrio orçamental, além de atrasar de forma significativa a redução da dívida pública", que, ainda assim, "deverá baixar para 106% em 2022 e para 94,7% em 2033".



A forte dependência dos impostos para tapar buracos orçamentais, o aumento da despesa com salários e prestações sociais e a existência de elevados passivos potenciais (ver caixa) são outras das ameaças à estabilidade das contas públicas.



Portugal tem 76,5% do PIB de dívida pública "escondida"

O Governo prevê que no final do ano a dívida pública caia para 122,2% do PIB. Mas o Conselho das Finanças Públicas alerta para a existência de "responsabilidades contingentes" no valor de 76,5%, muito acima da média europeia de 41,3%. Trata-se de passivos potenciais, ou seja, "dívida escondida", decorrentes das parcerias público-privadas ou de compromissos assumidos por empresas públicas.