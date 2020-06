Risco de segunda vaga de coronavírus põe pressão nos rácios do Novo Banco

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O cenário é extremo: se o Novo Banco esgotar a almofada de 3890 milhões de euros criada para dar resposta às perdas associadas aos ativos problemáticos, se tiver dificuldades com os rácios na atividade normal do banco, se os acionistas não quiserem reforçar os capitais e se não houver interessados no mercado para ficar com a instituição cabe ao Estado assumir o banco, evitando a liquidação. A situaç...