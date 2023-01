A Rolls-Royce fechou 2022 com 6.021 automóveis entregues, um recorde nos seus 118 anos de história, indicou esta segunda-feira a icónica marca que é sinónimo de luxo.

As vendas aumentaram 8% face aos 5.586 veículos de 2021, que já constituíam um recorde para a fabricante.A fabricante indicou também que as comissões de personalização dos veículos também alcançaram um recorde no ano passado com os clientes a serem "cada vez mais imaginativos e exigentes em termos técnicos", disse o responsável.A empresa contratou 150 pessoas no ano passado para a sua única fábrica, em Goodwood, no Reino Unido, contando agora com 2.500 funcionários.