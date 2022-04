Entre as alterações introduzidas pelo Governo na proposta de Orçamento do Estado para 2022 está a desistência do aumento da taxa anual que é cobrada aos operadores de serviços de televisão por assinatura ou subscrição. Significa isto que esta taxa se vai manter nos 2 euros por ano por subscritor, e não subir para os 4 euros, como previa a proposta do anterior Governo.









