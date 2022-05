O rublo subiu, esta terça-feira, para o valor mais alto face ao dólar desde março de 2018, depois de a Bolsa de Valores de Moscovo ter fixado as cotações oficiais em 57,59 rublos por dólar e 59,97 rublos por euro.

Estas cotações representam uma queda de 0,48% do dólar face ao rublo e de 0,72% do euro em comparação com a cotação anterior.

Segundo a Bolsa de Valores de Moscovo, o curso do dólar desceu para 56,61 rublos pela primeira vez desde março de 2018, enquanto o euro caiu para 58,59 rublos.