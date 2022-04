Rússia prevê que PIB caia entre 8,8% e 12,4% este ano

O PIB russo vai cair entre 8,8% e 12,4% este ano, segundo as previsões preliminares do Ministério da Economia do país, afirmou esta quarta-feira o ex-ministro das Finanças do país e atual presidente do Tribunal de Contas.

"A economia está a passar por um período complexo. A expectativa é que este ano caia - segundo as previsões que o Ministério da Economia ainda estuda - 8,8% e até 12,4% num cenário mais conservador", disse Alexei Kudrin, citado pela agência Interfax.

O ex-ministro das Finanças explicou que, mesmo que a economia russa permaneça nesse intervalo de contração, que descreveu como "muito complexo", enfrenta "incertezas muito grandes".