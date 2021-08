A Ryanair apresentou uma nova queixa contra o apoio de 462 milhões de euros do Governo português à TAP. A queixa foi entregue na passada semana no Tribunal de Justiça da União Europeia, segundo avança o Público desta quarta-feira.



É a segunda vez que a companhia irlandesa entra numa batalha jurídica contra a transportadora aérea portuguesa. No ano passado, a Ryanair questionou o empréstimo de 1200 milhões à TAP aprovado por Bruxelas.

Ver comentários