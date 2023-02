Saiba o que esperar do preço dos combustíveis na próxima semana

A partir da próxima segunda-feira, 13 de fevereiro, o preço do gasóleo volta a descer 3,5 cêntimos enquanto o da gasolina deve manter-se inalterado, depois de ambos os combustíveis terem caído esta semana, revelou fonte do setor ao Negócios.



Assim, o preços da gasolina deverá fixar-se nos 1,684 euros por litro. Já no caso do diesel, o valor deve situar-se em cerca de 1,545 euros por litro.

Os cálculos têm por base os dados da Direção-Geral da Energia e Geologia, que mostram que o preço de venda ao público da gasolina se situou nos postos 1,689 euros por litro. O gasóleo foi vendido, em termos médios, a 1,580 euros por litro.

Com esta atualização, na próxima semana a gasolina continuará mais cara do que o gasóleo, com a diferença entre ambos os combustíveis a escalar para 13,9 cêntimos.





Esta atualização dos preços dos derivados ocorre depois de uma semana em que o petróleo valorizou de forma expressiva no mercado londrino e ligeiramente em Nova Iorque.



O Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – aumentou mais de 7% para um valor próximo dos 85 dólares por barril, enquanto o West Texas Intermediate- negociado no mercado nova iorquino – subiu mais de 1% para cerca de 80 dólares.

Os investidores foram animados pela perspetiva de que a reabertura da economia chinesa possa aumentar a procura pelo ouro negro. Por outro lado, o sentimento foi pressionado pelos sinais dados pela Reserva Federal norte-americana (Fed) de continuação da política monetária restritiva para combater a inflação.

Os preços médios diários são apurados pela DGEG com base nos preços comunicados pelos postos de combustível, ponderados com as quantidades vendidas do último período conhecido, incorporando os descontos praticados nos postos de abastecimento como cartões frota e outros.