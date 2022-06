Salário de trabalhadores com curso superior diminuiu 11% entre 2011 e 2019

O rendimento dos trabalhadores com curso superior diminuiu 11%, um reflexo da redução da produtividade.Os dados constam da edição 2022 do Estado da Nação, da Fundação José Neves. O documento resulta ainda de uma parceria com as universidades do Minho e de Aveiro.De acordo com a imprensa nacional desta terça-feira, entre 2011 e 2019 a remuneração dos trabalhadores menos qualificados foi a única a crescer devido ao aumento do salário mínimo.Portugal continua a ser dos países da União Europeia com os salários mais baixos.