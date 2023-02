A inflação fez contrair o salário médio dos portugueses 4% em 2022. Segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), por cada 1000 euros de rendimento, a evolução do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) roubou 40 euros. A remuneração bruta total mensal média (que inclui o salário, todos os subsídios, bónus e horas extraordinárias) por trabalhador fixou-se nos 1411 euros.









Foi no setor primário (agricultura) que os salários foram mais baixos, em média 885 euros, enquanto as atividades relacionadas com a “eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio” foram as que melhor remuneraram, com uma remuneração total mensal de 3151 euros.

Os trabalhadores do Estado (administrações públicas) viram a sua remuneração aumentar 2% para os 1951 euros (média). No setor privado, o aumento foi superior 4,6%, mas a remuneração média total é mais baixa: 1302 euros. Acrescentando o efeito inflação (que chegou a atingir os 10,1% em outubro de 2022) o rendimento no Estado caiu 5,6% e no privado 3,1%.