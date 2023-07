O salário mínimo nacional (SMN) cai no ranking dos países da União Europeia quando se usa como comparação a chamada paridade do poder de compra. Segundo dados divulgados pelo agregador Pordata, o valor de remuneração mensal mínima paga atualmente em Portugal coloca o nosso país no 14.º posto entre 22 Estados-membros da União Europeia para os quais há informação da entidade estatística comunitária.









