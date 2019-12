Salário nos 635 euros dá impulso à economia

O Banco de Portugal (BdP) está mais pessimista do que o Governo e projeta que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 1,7% no próximo ano. O Boletim Económico de dezembro, divulgado esta terça-feira, aponta para que a economia cresça mais uma décima do que em junho, mas, ainda assim, fica abaixo da meta de 1,9% que foi inscrita no Orçamento do Estado para 2020.O organismo liderado por Carlos Costa explica que a revisão da projeção para o crescimento da economia no próximo ano "decorre de um maior crescimento do consumo privado e público". Este crescimento em 0,1 pontos percentuais explica-se essencialmente com o maior contributo da procura interna: será de 1,3 pontos percentuais em vez dos 1,1 pontos inicialmente projetados em junho, sendo que o Boletim Económico incorpora já a atualização do salário mínimo nacional, que vai subir dos 600 euros para os 635 euros no próximo ano.O maior dinamismo da procura interna vai compensar a deterioração das condições externas, como as "tensões protecionistas, aumento da incerteza, fatores associados a economias asiáticas e indústria automóvel", aponta o BdP.Para 2019, o boletim mantém a perspetiva de um crescimento da economia de 2% e para os anos seguintes, tanto para 2021 como para 2020, o BdP prevê que a economia cresça 1,6%.O Banco de Portugal refere que o País chegará a 2022 com um nível de desemprego "historicamente baixo", registando uma taxa de 5,6%. Este ano, o desemprego fecha nos 6,3% e nos anos seguintes há uma revisão em alta. Ou seja, em 2020 a taxa de desemprego diminuirá para 5,9% em vez dos 5,7%; em 2021, em vez de 5,3%, desce para 5,6%, nível que se mantém no ano seguinte. Em relação à criação de emprego, mantêm-se os crescimentos para 2020 e 2021 de 0,8% e 0,4%. Em 2022, será quase nulo: 0,1%.