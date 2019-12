Salário pago à mulher não trava idoneidade de Licínio Pina

O pagamento à mulher de um salário mensal de dois mil euros, considerado um emprego "fictício" numa denúncia anónima ao Banco de Portugal, não travou a recondução de Licínio Pina como presidente do Crédito Agrícola, em maio.O regulador avaliou o conteúdo das cartas anónimas que recebeu, mas não detetou irregularidades, segundo informação recolhida peloA contratação da mulher, antiga professora de Geografia que se mudou da serra da Estrela para Lisboa quando o marido foi nomeado para a liderança da instituição, foi justificada aos trabalhadores do Crédito Agrícola com a necessidade de "estabilidade emocional"."Para o exercício das minhas funções e responsabilidades, necessito de disponibilidade total e, acima de tudo, estabilidade emocional", escreveu Licínio Pina numa carta. Osabe que o Banco de Portugal avaliou as condições do pagamento à mulher do banqueiro e concluiu que não se tratou de uma decisão discricionária, tendo seguido as regras vigentes e sujeita a fiscalização do Conselho Geral e de Supervisão. No entanto suspendeu o pagamento após as denúncias.Ao, fonte oficial do regulador diz que "o Banco de Portugal avalia todas as denúncias que lhe são transmitidas, formulando as conclusões fundamentadas que sejam suscetíveis de ser obtidas, quer no plano prudencial quer no plano sancionatório".As denúncias anónimas que chegaram ao Banco de Portugal estavam também relacionadas com negócios imobiliários realizados pelo Crédito Agrícola.Um desses casos tinha que ver com a venda de um edifício Valmor, situado na avenida da República, em Lisboa, a uma entidade do universo do antigo governador do Banco de Portugal, António Sousa, que detém o fundo de capital de risco ECS.No fundo trabalharia também, com funções executivas, a mãe de um administrador do Crédito Agrícola.