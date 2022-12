Salário real já recuou até aos níveis de 2019 devido à inflação

Um estudo sobre os padrões de evolução, inflação e desigualdades nos salários apresentado esta segunda-feira pelo Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social, concluiu que o salário real dos portugueses já está em níveis de 2019 devido ao aumento dos preços.Segundo a imprensa nacional, em julho de 2019, a média do salário real dos portugueses estava próximo dos 1350 euros e, três anos depois, apesar da subida do salário mínimo de 600 para 750 euros, o valor real do salário médio manteve-se nos mesmos valores.Outra conclusão é que o salário médio está cada vez mais próximo do mínimo."Os salários reais começaram a regredir com o surto inflacionário vivido a partir da primeiro metade de 2021", refere estudo.Os setores que beneficiaram de maior crescimento do salário real foram as atividades administrativas, alojamento, restauração, agricultura, pecuária, caça e pesca.