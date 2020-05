Salários de administradores do Novo Banco subiram 75% em três anos

A massa salarial de administradores executivos do Novo Banco aumentou em 75% desde que o fundo norte-americano Lone Star adquiriu 75% do capital do banco liderado por António Ramalho, que assumiu prejuízos de 3,866 mil milhões de euros nos últimos três anos.

De acordo com o Público, a remuneração anual dos seis gestores executivos do Novo Banco era, em 2017, de pouco mais de 1,3 milhões de euros – 330 mil destes referentes a António Ramalho. Dois anos depois, com mais três gestores e a criação de um novo órgão (além do conselho geral, foi criado o de supervisão), os encargos aumentaram para os 2,3 milhões. António Ramalho aufere agora 400 mil euros.