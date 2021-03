Salários em falta na Groundforce não ditam perda do layoff

Os apoios à retoma progressiva, uma espécie de layoff, que a Groundforce está a receber para ajudar a pagar salários não cessam automaticamente por "falta de pagamento pontual das remunerações por período de 15 dias sobre a data do vencimento", que é o caso da empresa de handling, esclareceu ao CM fonte oficial do Ministério do Trabalho.A companhia deveria ter processado os ordenados de fevereiro no dia 26 do mesmo mês, entretanto passaram-se 14 dias e só foi transferido parte dos salários em atraso: 500 euros a cada trabalhador.O fim dos apoios só poderá ter lugar se os trabalhadores suspenderem o contrato de trabalho, condição necessária para a ACT realizar uma ação inspetiva. Caso se verifique incumprimento, deverá ser a ACT a cessar a medida de apoio à retoma, afirma o ministério.