Salários em Portugal mais altos mas estagnados

Os trabalhadores por conta de outrem do distrito de Lisboa são os mais bem pagos do País, com uma remuneração média mensal superior a mil euros. Mas os salários estão praticamente estagnados nos últimos sete anos, com aumentos anuais da ordem dos 2,7 euros, de acordo com o último Boletim Estatístico da Segurança Social.