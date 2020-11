Os salários médios dos trabalhadores em Portugal sobem, ao longo da carreira, até aos 50 anos. A partir daí, só depois dos 65 anos, e apenas no caso dos homens, voltam a ganhar mais do que ganhavam aos 49 anos, segundo os dados do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, com base nas declarações entregues em 2019 por 4,6 milhões de trabalhadores.