Santander adia "temporariamente" medidas unilaterais e quer evitar despedimento coletivo

O banco Santander Totta resolveu adiar "temporariamente" a aplicação de medidas unilaterais para a saída de trabalhadores e pretende evitar um despedimento coletivo, refere a Comissão Executiva da instituição numa nota interna enviada aos colaboradores.

Na mensagem, a que a Lusa teve acesso, o banco disse que se reuniu esta segunda-feira "com os sindicatos dos trabalhadores bancários integrados na UGT, nomeadamente o SBN -- Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal (SBN), o Sindicato dos Bancários do Centro (SBC), e o Sindicato da Banca, Seguros e Tecnologias -- Mais Sindicato (Mais)".

Este encontro, disse a instituição, "realizou-se a pedido dos referidos sindicatos e teve na ordem de trabalhos o anúncio feito pelo banco no dia 28 de abril de que, nos termos legais, se iniciou uma fase de consulta à Comissão Nacional de Trabalhadores relativa a medidas unilaterais de redução de postos de trabalho".