São Pedro do Sul acolhe empresa de processamento de biomassa de canábis

Uma empresa com capacidade para processar cerca de 40 mil quilos por ano de biomassa de canábis, para fins medicinais, vai instalar-se no parque empresarial de Pindelo dos Milagres, em São Pedro do Sul, anunciou esta sexta-feira a Câmara Municipal.

Fundada em fevereiro de 2021 por um grupo de executivos internacionais da indústria de canábis de Portugal e do Canadá, a empresa "Dinastia São Pedro S.A." deverá começar a produzir no verão de 2023.

A autarquia referiu que "a estrutura de última geração, com cerca de dois mil metros quadrados, representa um investimento de sete milhões de euros".