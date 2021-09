O preço da sardinha nas lotas nacionais sofreu uma quebra de 15,4%, enquanto o da cavala teve um acréscimo de 48,7% no primeiro semestre deste ano, em comparação com igual período do ano passado.O polvo é outra espécie que registou uma grande valorização na primeira venda, segundo dados da publicação ‘Datapescas’, elaborada pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM).