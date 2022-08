O orçamento do Serviço Nacional de Saúde (SNS) registou um excedente orçamental em julho de 13,8 milhões de euros, fruto do aumento da receita em 8,8%, quando a despesa subiu 6,3%, mostra o relatório da execução orçamental divulgado pela Direção-Geral do Orçamento (DGO) na sexta-feira. Naquele documento é ainda referido que, no mês de julho, o SNS perdeu 499 trabalhadores.









