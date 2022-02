Seca "é um problema de todos" e "temos feito gestão responsável" das barragens, diz CEO da EDP

O presidente executivo da EDP disse esta quinta-feira que a empresa tem feito uma "gestão responsável" das barragens, operando dentro dos parâmetros normais e considerou que a seca "é um problema de todos", não tendo havido exagero nas restrições do Governo.

"Nós temos feito uma gestão responsável [das barragens], articulada com todas as autoridades e dentro daquilo que são as quotas normais de funcionamento das centrais", afirmou Miguel Stilwell d'Andrade, em conferência de imprensa sobre os resultados de 2021.

Para o responsável da elétrica, que tem a concessão de várias barragens em Portugal, a seca que o país atravessa "é um problema de todos", pelo que a empresa permanece atenta aos níveis das albufeiras, assegurando os usos prioritários da água.