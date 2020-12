Segurança Social atinge excedente de dois mil milhões de euros até novembro

A Segurança Social registou um excedente de 2.032,8 milhões de euros até novembro, devido sobretudo a transferências do Orçamento do Estado para fazer face às medidas adotadas no âmbito da covid-19, segundo o Ministério do Trabalho.

"O saldo global do subsetor da Segurança Social atingiu, em novembro, um excedente de 2.032,8 milhões de euros", pode ler-se no comunicado do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social relativo à execução orçamental divulgada hoje pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

Segundo o gabinete da ministra Ana Mendes Godinho, o saldo "representa uma variação positiva de cerca de 1.700 milhões de euros face ao saldo registado em outubro" e, uma redução de 1.079,6 milhões de euros em relação ao período homólogo.