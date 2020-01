Segurança Social faz alerta sobre burlões

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Burlões que se fazem passar por funcionários da Segurança Social estão a contactar idosos com o objetivo de lhes ficar com dinheiro e até outros bens. O alerta para este tipo de burlas foi feito ontem pelo Instituto de Segurança Social e segue-se a um aviso semelhante publicado nas redes sociais pela GNR.Os burlões batem à porta das vítimas alegando a existência de dívidas ou multas no âmbito de prestaç... < br />