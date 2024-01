A Segurança Social fiscalizou, em média, 600 baixas por ano a pedido das empresas, adiantou ao CM fonte oficial do Instituto de Segurança Social (ISS). Trata-se de uma possibilidade prevista na lei que obriga a empresa a informar o trabalhador no mesmo dia em que vai requerer a fiscalização.





“Nos últimos cinco anos, a Segurança Social registou, em média, 600 pedidos de empresas, por ano, para verificação das doenças dos trabalhadores”, adiantou aofonte do ISS.

Trata-se de uma pequena percentagem, quer do número de baixas mensais quer de fiscalizações: em média, em 2023, a Segurança Social fiscalizou mensalmente cerca 34 mil baixas, segundo o jornal online ‘Eco’. De acordo com últimos números disponíveis, em novembro de 2023 quase 172 mil pessoas recebiam este subsídio.









A fiscalização a pedido das empresas está prevista na lei, devendo o requerimento dar entrada no Centro Distrital do Instituto de Segurança Social da área de residência do trabalhador. Em 2023, a Segurança Social cobrava 42,15 euros por este serviço.

As empresas deverão informar, no mesmo dia, o trabalhador de que foi feito um pedido de verificação da incapacidade temporária. Caso a Segurança Social não indique um médico no prazo de 24 horas, “a entidade empregadora pode tomar a iniciativa de designar um, desde que o médico nunca tenha trabalhado para essa empresa”.





PORMENORES





REGRAS MUDANÇAS EM ABRIL





As regras de fiscalização das baixas vão apertar a partir de abril: vão poder ser verificadas a qualquer momento, os beneficiários vão poder ser convocados por SMS ou por email e os exames poderão ser feitos por videochamada.





Os médicos vão passar a poder cruzar, sempre que esteja disponível, informação da Segurança Social com os dados do Serviço Nacional de Saúde. As equipas vão ser reduzidas de três para dois profissionais.