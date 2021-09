Segurança Social regista excedente de 49,5 milhões de euros em agosto

A Segurança Social registou um excedente de 49,5 milhões de euros em agosto, que compara com um défice de 85,9 milhões de euros no mesmo período do ano passado, segundo a síntese de execução orçamental divulgada esta segunda-feira pela DGO.

"O saldo global do subsetor da Segurança Social atingiu em agosto um saldo de 49,5 milhões de euros, o que representa uma variação positiva de 135,4 milhões de euros face ao período homólogo", destaca o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, num comunicado sobre a síntese da Direção-Geral do Orçamento (DGO).

A receita efetiva da Segurança Social aumentou 7,2% até agosto face ao período homólogo para 1.396,7 milhões de euros.