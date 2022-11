Os empréstimos para comprar carro atingiram, entre janeiro e setembro, cerca de seis milhões de euros por dia, quase um milhão a mais quando comparado com o mesmo período de 2021. Oito em cada 10 milhões financiados destinaram-se à aquisição de viaturas usadas, segundo dados da Associação de Instituições de Crédito Especializado (ASFAC).









Os valores acumulados até setembro mostram que os portugueses pediram um total de 1581 milhões de euros para a compra de veículos ligeiros de passageiros, mas apenas cerca de 282 milhões de euros foram canalizados para a aquisição de automóveis novos.

O ano passado foi registado o mesmo tipo de disparidade, num quadro, tal como este ano, de escassez de carros novos para entrega, devido à falta de componentes. No decorrer de 2021, os associados da ASFAC emprestaram, de janeiro a setembro, 1423 milhões de euros – menos cerca de 11% face ao ano em curso –, para a compra de automóveis, destinando 249 milhões para veículos novos.

Seis milhões de euros por dia em empréstimos para comprar carros

Especificamente no terceiro trimestre deste ano e face a 2021, estas empresas de crédito especializado – entre as quais se encontram a Credibom, a BMW Group e a Cofidis – financiaram com mais cerca de 158 milhões de euros a aquisição de carros para uso particular.





Em termos globais, foram emprestados às famílias para a compra de bens e serviços, incluindo os automóveis, mais de 2,8 mil milhões de euros nos nove primeiros meses do ano, uma subida de cerca de 500 milhões de euros face a 2021.





Recorde-se que o Banco de Portugal fixa, trimestralmente, as taxas de juro máximas permitidas, em função do destino do financiamento. Assim, para o quarto trimestre, a taxa mínima foi fixada em 3,3% (locação financeira ou ALD: carros novos) e a máxima em 16% (cartões e linhas de crédito e facilidades de descoberto).