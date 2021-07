Seis milhões de faturas com bónus do IVAucher

São mais de 6,2 milhões de faturas aquelas que vão contar para o bónus fiscal do IVAucher. No mês de junho, o primeiro que conta para acumular o valor do IVA gasto em restauração, alojamento e cultura, o benefício fiscal foi de 21,2 milhões de euros, muito longe ainda da almofada de 200 milhões que foi reservada pelo Governo para os três meses de verão (junho, julho e agosto).



Cerca de 102 mil contribuintes já se registaram no IVAucher associando um cartão de pagamento ao seu número de contribuinte. No entanto, ainda não é possível descarregar a aplicação informática que permitirá descontar a partir de dia 1 de outubro o dinheiro acumulado, embora já seja possível a todos os contribuintes consultar o seu saldo de IVAucher no portal E-Fatura.